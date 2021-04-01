Названа справедливая цена на бензин АИ-92 в России

Бензин АИ-92 мог бы стоить на пять рублей больше, если бы не демпфер — механизм, который сдерживает цены на топливо. Своими расчетами поделилось Минэнерго в Instagram.

«По состоянию на 25 марта 2021 года на территории Центральной России фактическая цена бензина АИ-92 — 44,89 рубля за литр. Справедливая розничная цена без демпфера — 50,08 рубля за литр», — говорится в сообщении министерства.

По факту, бензин продается 44,89 рубля за литр, а 5,2 рубля доплачивает государство. В Минэнерго уточнили, что цены на бензин в России сейчас ниже, чем в большинстве стран мира. В Соединенных Штатах он стоит в переводе с долларов около 63,61 рубля за литр. Самые высокие цены в Германии, Франции и Норвегии. Там литр топлива стоит 126,76 рубля, 135,53 рубля и 150,49 рубля соответственно.

Накануне газета «Известия» со ссылкой на представителей бизнеса написала, что биржевая стоимость бензина стала выше розничной как минимум в пяти российских регионах. Это может привести к подорожанию топлива к лету.