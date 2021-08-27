Минэнерго предупредило о риске истощения запасов газовых хранилищ

На совещании у замглавы Минэнерго РФ Евгения Грабчака от 16 августа прозвучала информация о риске истощения запасов подземных хранилищ (ПХГ) «Газпрома», используемых осенью и зимой для покрытия потребления. Причиной названо превышение объемов потребления сверх нормы генерирующими компаниями на фоне технологических ограничений газотранспортной сети.

Как сообщили газете «Известия» эксперты, причиной повышенного забора газа электростанциями стали высокие летние температуры. Жара также способствовала превышению норматива потребления электричества по всей территории России.

Сейчас газ на объекты генерации поставляется в штатном режиме, в «Газпроме» подтвердили процесс создания необходимого оперативного резерва в рамках подготовки объектов к зиме.

«Мы действительно фиксировали в августе повышенный отбор газа „Газпрома“ предприятиями электроэнергетики, в том числе — клиентами независимых производителей. Это повысило нагрузку на Единую систему газоснабжения России (ЕСГ) в сезон традиционных планово-профилактических ремонтов», — сказали в управлении информации «Газпрома».

Руководитель практики по проектам в энергетике юридической фирмы VEGAS LEX Евгений Родин пояснил, что, если гипотетически газа не будет совсем, генераторы перейдут на резервные источники топлива. Как правило, это мазут. При его отсутствии станции могут приостановить работу, но критичным случаем это не станет и на потребителях не скажется.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сообщил, что Россия, если захочет, обойдется без Украины, если она прекратит осуществлять транзит российского газа.