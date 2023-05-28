28 мая 2023, 13:58
Милонов предложил ввести спецодежду для депутатов
Милонов: депутаты парламента России должны иметь свою форму, как и сотрудники МИД
Российские парламентарии должны ходить на заседания в форме, как дипломаты. Об этом написал депутат Госдумы Виталий Милонов в своем Telegram-канале.
Он опубликовал фотографию дипломата в форменном пиджаке и отметил, что сотрудник МИД в официальной форме выглядит особенно представительно.
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«Считаю, как и прежде, депутаты парламента России также должны иметь свою форму», — отметил Милонов.
По его словам, парламентарии могли бы надевать ее как на сами заседания, так и в особые дни: на инаугурацию или во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Ранее Милонов объяснил главную цель введения одинаковых мундиров для госслужащих в России. Он подчеркнул, что универсальная форма сократит неуместную демонстрацию предметов роскоши — дорогих украшений или часов.
Депутат напомнил, что и в дореволюционное время, и в советскую эпоху чиновники носили мундиры.
Одежда
Госдума РФ
Виталий Милонов
МИД РФ
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