Милонов объяснил главную цель введения одинаковых мундиров для госслужащих в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил переодеть госслужащих в универсальную форму. По мнению парламентария, это пойдет на пользу им самим. Плюс, как отметил Милонов в беседе с «360», с введением универсальной формы сократится и неуместная демонстрация предметов роскоши — дорогих украшений или часов.

«Наверное, [введение формы нужно] для того, чтобы госслужащие внешне более соответствовали духу госслужбы, чтобы мы не наблюдали отдельных расфуфыренных, разодетых в шикарную одежду, чтобы госслужащий и своей формой демонстрировал, что это человек, к которому всегда можно обратиться, что этот человек соответствует статусу госслужащего и своим поведением», — сказал Милонов.

Он напомнил, что и в дореволюционное время, и в советскую эпоху чиновники носили мундиры. У всех госслужащих был общий отличительный признак. Почему же не вернуться к такой практике сейчас? К тому же, как отметил депутат, на это не нужно тратить бюджетные деньги — раньше чиновники шили мундиры за свой счет, аналогичным образом нужно поступить и теперь.

«И самое-то главное, что самые стратегически важные госорганы сохранили форму. МИД таможня, военные. У них у всех есть форма. Потому что это говорит о том, что человек на службе у государства и народа. И депутаты могли бы соответствовать этому высокому званию. Сами должны шить мундиры. На это не нужно тратить гос. деньги», — добавил собеседник «360».

К тому же, как заметил Милонов, к форме уже не наденешь неуместное колье за пять миллионов или дорогие часы.

Свое предложение о внедрении специальной универсальной формы (мундиров) для высокопоставленных госслужащих, депутатов региональных собраний, Госдумы России и Совета Федерации России парламентарий направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина, уточнил RT.

Ранее газета «Известия» сообщала о предложении Милонова вернуться к идее о сокращении рабочего дня с восьми до семи часов.