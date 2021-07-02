Милонов предложил дать дополнительные дни отпуска вакцинированным

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что прошедшим добровольную вакцинацию или собирающимся это сделать людям нужно предоставлять дополнительные дни оплачиваемого отпуска. С таким предложением он обратился к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

Копия письма депутата оказалась в распоряжении RT.

Милонов отметил, что поскольку Россия борется с распространением коронавируса, то сейчас самая главная задача — повысить темпы вакцинации. Ведь именно вакцинация, по его мнению, являются единственной действенной мерой. Именно она должна позволить преодолеть негативные последствия пандемии.

По его словам, важно повысить доверие к российским вакцинам и создать благоприятные условия для вакцинация. Это соответствует интересам нации и государства.

«В данной связи предлагаю вам оценить идею предоставления дополнительных дней оплачиваемого отпуска для тех граждан, которые добровольно прошли или собираются пройти курс вакцинации», — говорится в обращении.

Милонов надеется, что эта мера ускорит темпы вакцинации и станет дополнительным стимулом для людей.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что все российские вакцины от коронавируса совершенно безвредны.