Милонов назвал новые украинские санкции недоразумением

Новые санкции против России, утвержденные указом президента Украины Владимира Зеленского, не заслуживают ответных мер со стороны Москвы. Об этом «360» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Я искренне считаю, что это недоразумение не заслуживает наших отдельных санкций», — заявил Милонов.

Парламентарий объяснил, почему России не нужно принимать ответные меры.

«Я уверен, что украинские товары и услуги нам точно не нужны, но, поскольку Украина, по сути дела, государство-лузер, ничего не производит и никак не участвует в качестве субъекта международных торговых отношений, очень тяжело что-то с ними сделать», — сообщил депутат.

Милонов считает, что недружественные действия Зеленского в отношении Москвы продиктованы теми тенденциями, которые сейчас наблюдаются на Украине.

«Зеленский вводит эти санкции под воздействием, конечно, тех тенденций, которые сейчас есть на Украине, ведь для детей Украины за госсчет издана книжка о двух лесбиянках-принцессах, которые любят друг друга. И конечно, поскольку Зеленский такие детские книжки издает, то все его шаги нужно воспринимать через эту призму», — сказал он.

Депутат убежден, что Россия должна продолжать оказывать поддержку мирным жителям в зоне конфликта на юго-востоке Украины.

«Нужно дальше продолжать политику по защите интересов мирных людей в Донбассе и делать так, чтобы безумие, которое творится в Киеве, оно никаким образом не проецировалось на этих людей. <…> Надо спокойно заниматься тем, чтобы Донбасс интегрировался как можно плотнее с Российской Федерацией», — указал Милонов.

Зеленский в пятницу подписал указ о расширении санкционных мер в отношении РФ. Под ограничения попали российские организации и физические лица.