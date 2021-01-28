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    28 января 2021, 23:54

    Зеленский одобрил новые санкции против России

    Александра Ломейко

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях против России. Под ограничения попали юридические и физические лица из РФ.

    Украинский лидер ввел в действие решение СНБО о персональных ограничительных мерах. Текст одобренного Зеленским документа опубликован на сайте главы государства.

    Контролировать решение Совета национальной безопасности и обороны Украины будет секретарь СНБО. Указ вступил в силу со дня опубликования.

    Кого именно коснулись новые украинские санкции, не уточняется. За их реализацию и эффективность ответственными назначены правительство Украины, СБУ и Нацбанк страны.

    Украинскому МИД Зеленский поручил «проинформировать компетентные органы» Евросоюза, США и других государств о введении санкций. Внешнеполитическое ведомство должно «поставить перед ними вопрос о применении аналогичных мер».

    Ограничения против Москвы Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил внесением изменений в решение СНБО от 14 декабря 2020 года.

    По мнению политолога, Владимир Зеленский потерял доверие представителей зарубежной элиты. Лидеры США и стран Европы не хотят поддерживать с украинским президентом дружеские отношения.