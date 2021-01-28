Зеленский одобрил новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях против России. Под ограничения попали юридические и физические лица из РФ.

Украинский лидер ввел в действие решение СНБО о персональных ограничительных мерах. Текст одобренного Зеленским документа опубликован на сайте главы государства.

Контролировать решение Совета национальной безопасности и обороны Украины будет секретарь СНБО. Указ вступил в силу со дня опубликования.

Кого именно коснулись новые украинские санкции, не уточняется. За их реализацию и эффективность ответственными назначены правительство Украины, СБУ и Нацбанк страны.

Украинскому МИД Зеленский поручил «проинформировать компетентные органы» Евросоюза, США и других государств о введении санкций. Внешнеполитическое ведомство должно «поставить перед ними вопрос о применении аналогичных мер».

Ограничения против Москвы Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил внесением изменений в решение СНБО от 14 декабря 2020 года.

По мнению политолога, Владимир Зеленский потерял доверие представителей зарубежной элиты. Лидеры США и стран Европы не хотят поддерживать с украинским президентом дружеские отношения.