Власть 09 апреля 2024, 12:19 Микаэла Агасандяна сняли с должности постпреда РФ при ОДКБ Путин указом назначил Васильева представителем России при ОДКБ вместо Агасандяна МИД РФ

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Президент Владимир Путин подписал указ, который освобождает Микаэла Агасандяна от должности постоянного представителя России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Другим указом на его место назначили посла по особым поручения МИД Виктора Васильева. Оба документа разместили на официальном сайте нормативно-правовых актов.

Микаэл Агасандян работал в системе министерства иностранных дел с 1996 года. Он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Должность постпреда России при ООН занимал с сентября 2021 года.

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Виктор Васильев работал в системе МИД с 1989 года. Занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. С сентября 2013 года является послом по особым поручениям. Васильева назначили постпредом РФ при ОДКБ в октябре 2013 года, в июне 2018 году президент освободил его от этой должности.

Ранее генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов назвал организацию примером мягкого союзничества ее членов.