09 апреля 2024, 12:19
Микаэла Агасандяна сняли с должности постпреда РФ при ОДКБ
Путин указом назначил Васильева представителем России при ОДКБ вместо Агасандяна
Президент Владимир Путин подписал указ, который освобождает Микаэла Агасандяна от должности постоянного представителя России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Другим указом на его место назначили посла по особым поручения МИД Виктора Васильева. Оба документа разместили на официальном сайте нормативно-правовых актов.
Микаэл Агасандян работал в системе министерства иностранных дел с 1996 года. Он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Должность постпреда России при ООН занимал с сентября 2021 года.
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Виктор Васильев работал в системе МИД с 1989 года. Занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. С сентября 2013 года является послом по особым поручениям. Васильева назначили постпредом РФ при ОДКБ в октябре 2013 года, в июне 2018 году президент освободил его от этой должности.
Ранее генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов назвал организацию примером мягкого союзничества ее членов.
Владимир Путин
ОДКБ
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