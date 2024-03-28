Мир 28 марта 2024, 08:15 Генсек ОДКБ назвал организацию примером «мягкого союзничества» Генсек ОДКБ: «мягкое союзничество» является сильной стороной организации Пресс-служба ОДКБ

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Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считается примером «мягкого союзничества». Такое мнение высказал генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в интервью «Национальной обороне».

Он подчеркнул, что в организацию входят страны, которые следуют «политике многовекторности». При этом они выполняют свои обязательства в рамках ОДКБ. И это сильная сторона организации, добавил Тасмагамбетов.

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Генсек заметил, что ему постоянно приходится искать консенсус и компромисс в принятии важных решений. В некоторых вопросах это бывает непросто из-за возможных противоречий в двусторонних отношениях между странами-членами организации, подытожил он.

Ранее власти Армении заявили о вероятном выходе из ОДКБ. В Кремле отреагировали на эти заявления, отметив, что России и Армении нужно продолжить контакты по данному вопросу.