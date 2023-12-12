Власть 12 декабря 2023, 09:57 Михалков, Гергиев и Shaman могут стать доверенными лицами Путина РБК: доверенными лицами Путина могут стать Михалков, Гергиев и Shaman РИА «Новости»

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Режиссера Никиту Михалкова, певца Shaman (Ярослава Дронова), гендиректора Мариинки и Большого театра Валерия Гергиева рассмотрят в качестве доверенных лиц президента России Владимира Путина на грядущих президентских выборах. Об этом написал РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

По его данным, список доверенных лиц обновится приблизительно на 40% с 2018 года. В него впервые войдут военные корреспонденты, в том числе журналист «Комсомольской правды» Александр Коц и, возможно, Александр Сладков из ВГТРК. Кроме того, в перечне окажутся представители некоего волонтерского движения, а также организаций, созданных после начала спецоперации: появившегося в апреле 2023 года госфонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества.

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Предполагается, что среди деятелей культуры, помимо Михалкова, Гергиева и Shaman, в список доверенных лиц войдут артисты Михаил Боярский и Сергей Безруков, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, худрук и главный дирижер государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет.

Выборы президента РФ состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. ЦИК уже получил уведомление о выдвижении на пост нынешнего лидера страны Владимира Путина.