Власть 31 июля 2023, 09:04 МИД спрогнозировал проблемы с экспортом у Украины после прекращения зерновой сделки Дипломат Полищук: у Украины будут проблемы с экспортом из-за прекращения зерновой сделки Фото: пресс-служба МИД РФ

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Украина столкнется с проблемой экспорта своей продукции без зерновой сделки. Такое мнение высказал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, сообщило РИА «Новости».

По его словам, текущие трудности с экспортом украинского зерна носят во многом искусственный характер. Он считает, что проблема возникла из-за тех, кто использовал зерновую сделку в коммерческих целях.

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«Был проигнорирован пакетный характер договоренностей и их изначальные гуманитарные цели обеспечения продовольствием наиболее нуждающихся стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Туда шли мизерные объемы», — напомнил Полищук.

Он добавил, что пока сделка работала, подконтрольные киевскому режиму морской гуманитарный коридор и порты использовались для атак и провокаций против военных и гражданских объектов России. Также они работали для террористических нападений и перевозки продукции для военных нужд.

Россия и Украина при содействии Турции и ООН заключили зерновую сделку 22 июля 2022 года. Однако российская сторона 18 июня 2023 года вышла из нее из-за невыполнения другими участниками условий. Президент РФ Владимир Путин во время подведения итогов саммита «Россия — Африка» попросил не связывать мирный план по урегулированию украинского конфликта и зерновую сделку.