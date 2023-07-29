Власть 29 июля 2023, 23:17 Путин призвал не связывать зерновую сделку и мирный план Африки по Украине Президент Путин: зерновая сделка и мирный план Африки по Украине не связаны между собой Freepik

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План по урегулированию ситуации на Украине и зерновая сделка никак не связаны между собой. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка». Трансляцию вели в Telegram-канале Кремля.

«Да нет, одно с другим никак не связано», — сказал глава государства.

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Президент отметил, что предложения мирного плана африканских стран реализуются, например, при обмене военнопленными и при решении задач гуманитарного характера.

Также глава государства ответил на вопрос по поводу мирной инициативы Африки о прекращении огня. По его словам, российская сторона не может выполнить пункт за Украину, ведь ее войска начали контрнаступление. С вопросом об остановке боевых действий президент призвал обратиться к киевскому режиму.