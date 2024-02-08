08 февраля 2024, 16:42
МИД России заявил о препятствиях при подготовке к выборам за рубежом
Захарова: недружественные страны закрыли 26 загранучреждений России
Подготовка к предстоящим в марте президентским выборам за рубежом столкнулась с существенными препятствиями. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, за последнее время в недружественных государствах по требованию властей закрыли 26 российских загранучреждений, чтобы соотечественники не могли проголосовать на выборах.
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«Хочется напомнить, что свободное волеизъявление граждан как раз и является одним из „завоеваний“ демократии», — подчеркнула дипломат.
При этом на Западе всеми силами стараются отобрать у россиян возможность реализовать законное право на выбор, отметила Захарова. Власти недружественных стран намеренно чинят препятствия для россиян. МИД сделает все возможное для обеспечения свободного волеизъявления.
Ведомство 6 февраля вызвало временных поверенных в делах государств Прибалтики в Москве. Причиной стало «отсутствие должной реакции» Литвы, Латвии и Эстонии на просьбы обеспечить безопасность на выборах президента России на территории избирательных участков в посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине.
Мария Захарова
Россия
Запад
Выборы президента — 2024
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