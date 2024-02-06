Мир 06 февраля 2024, 17:36 МИД России вызвал прибалтийских дипломатов в преддверии выборов президента Захарова заявила о вызове поверенных Латвии, Литвы и Эстонии в МИД России Vladimir Baranov/Globallook Press

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МИД России 6 февраля вызвал временных поверенных в делах государств Прибалтики в Москве. Причиной стало «отсутствие должной реакции» властей Литвы, Латвии и Эстонии на просьбы России обеспечить безопасность на выборах президента России на территории избирательных участков в посольствах РФ в Вильнюсе, Риге и Таллине, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В Министерстве иностранных дел прибалтийским дипломатам напомнили об их обязанности принять все меры для защиты диппредставительств.

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«Потребовали в связи с этим, чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии предприняли все необходимые шаги по обеспечению безопасности избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования», — добавила Захарова.

Она отметила: до поверенных донесли, что создание трудностей при проведении выборов вызовет у живущих в Прибалтике российских граждан «серьезный протест». Россия намерена продолжить добиваться исполнения прибалтами своих обязательств и готова «действовать решительно» в случае продолжения саботажа, резюмировала официальный представитель МИД.

Ранее в Министерство иностранных дел России вызвали посла Израиля Симону Гальперин из-за ее недопустимых высказываний.