Власть 09 марта 2023, 20:03 МИД России ввел санкции против 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии МИД России ввел персональные санкции против министров, депутатов и журналистов Прибалтики РИА «Новости»

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МИД России объявил о введении санкций против 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии. В список вошли «наиболее враждебно настроенные» к России министры, депутаты парламентов, общественные деятели и журналисты. Заявление опубликовали на сайте ведомства.

«Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против России, вмешательство в наши внутренние дела, разжигание русофобских настроений», — говорится в документе.

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Также отмечается, что внесенные в черный список лица причастны к кампаниям по сносу советских памятников, героизации нацизма и враждебному отношению к русскоязычному населению.

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В ведомстве добавили, что попавшие в «стоп-лист» граждане Прибалтики имеют отношению к эскалации конфликта между Россией и Украиной.

При этом сам перечень лиц в ведомстве не опубликовали.

Ранее сообщалось, что со здания железнодорожного вокзала в Риге убрали надпись «вокзал» на русском языке. До этого слово было представлено на латышском, русском и английском языках. Местные чиновники назвали эту акцию значимым и символическим моментом.