Власть 22 марта 2023, 18:15 Рябков оценил вероятность ядерного конфликта Замглавы МИД Рябков: вероятность ядерного конфликта сейчас сравнительно высока РИА «Новости»

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Вероятность ядерного конфликта сейчас выше, чем за последние десятилетия, считает замглавы МИД Сергей Рябков. Его процитировал ТАСС.

«Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта на сегодня, но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий», — заявил заместитель министра на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

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Рябков добавил, что Россия не отходит «от ключевых положений и доктринального, и политического свойства»: она по-прежнему привержена идее о том, что мир должен быть свободен от ядерной угрозы. По его мнению, неядерные государства, в особенности не входящие в «ведомые США группировки» и не «поддакивающие» Соединенным Штатам, могли бы заявить о своей позиции «более весомо». Сергей Рябков добавил, что западные политики «утратили чувство реальности» и их стоило бы вразумить.

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Недавно американский сенатор Роджер Уикерс заявил, что Россия по-прежнему представляет для США ядерную угрозу, поскольку обладает более крупным и современным ядерным арсеналом и способна быстро нарастить его.