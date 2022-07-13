МИД России предупредил Запад о «болезненных» ответных санкциях

Западные страны изнуряют собственную экономику, налагая на Россию санкции. Однако ее ответ может оказаться болезненным, привело РИА «Новости» слова директора Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского.

По словам дипломата, Россия пока не применяет контрмеры в полную силу. При этом все рестрикции Запада оборачиваются против него самого.

«Не Россия виновата в том, что европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной — без кондиционеров», — пояснил он.

На фоне происходящего руководство страны оставляет за собой право ужесточить специальные меры. Эти шаги уже прорабатываются правительством России.

Ранее политолог Владимир Корнилов заявил, что бездумное следование Евросоюза за США привело к глубокому кризису.