Донецкий политолог Владимир Корнилов прокомментировал последние торги на Мосбирже, где курсы евро и доллара сравнялись на отметке 59,3 рубля. Об этом написал сайт Runews.

По словам политолога, такое событие лишь доказывает существование глубокого кризиса в Евросоюзе.

«Кризис еврозоны дошел до критической точки. И на этом наверняка не остановится. Тут можно говорить о массе ошибок в области экономической политики. Но самое главное, что подтолкнуло к кризису еврозоны — это, конечно, бездумное следование Европы за политикой США в отношении санкций против России», — сказал эксперт.

Корнилов добавил, что экономисты предупреждали о подобном стечении обстоятельств из-за неправильной экономической политики.