Мир 13 марта 2023, 20:29 ООН подтвердила приверженность реализации зерновой сделки Дюжаррик: ООН остается полностью привержена зерновой сделке РИА «Новости»

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Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что организация полностью привержена зерновой сделке, а также экспорту российского продовольствия и удобрений. Его слова привел ТАСС.

«ООН остается полностью привержена зерновой сделке, а также усилиям по облегчению экспорта российских продовольствия и удобрений», — подчеркнул Дюжаррик.

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Сложившаяся ситуация, по его словам, показывает, как сделка будет способствовать снижению цен на продовольствие.

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В вопросе российской сельскохозяйственной продукции, подчеркнул представитель генсека ООН, идет последовательная работа с частным сектором, а также с Россией, ЕС, Великобританией, США и другими сторонами. Это позволит добиться полного выполнения подписанного меморандума.

Ранее заместитель министра иностранных дел страны Сергей Вершинин заявил, что Россия не возражает против второго тура Черноморской зерновой инициативы, но только на 60 дней. Продление зависит от обеспечения экспорта российской продукции.