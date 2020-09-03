МИД России обвинил Польшу во вмешательстве в дела Белоруссии

МИД России обвинил Польшу в подрыве суверенитета Белоруссии. Польскую сторону призвали соблюдать нормы международного права.

С таким заявлением выступила официальный представить МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА «Новости». Она отметила, что власти Польши и других стран осуществляют «просто неприкрытое вмешательство».

Варшава оказывает давление на Минск, фактически просто диктуя линию поведения, открыто поддерживают, в том числе и финансами, между прочим, включая работы через подконтрольные НПО, белорусские оппозиционные силы Мария Захарова.

Представитель МИД сообщила, что высказывания первого лица страны о готовности «взять под защиту» отдельные регионы в соседней республике особенно настораживают. По ее словам, поддержка антиправительственных выступлений, создание на своей территории финансовой и организационной базы для сил, действующих вне правового поля оппозиции, недопустимы в международных отношениях.

«Призываем Варшаву вернуться к общепринятым нормам международного права, отказаться от политики подрыва суверенитета соседнего государства», — заявила Захарова.

Ранее действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что во внутренние дела Белоруссии вмешиваются сразу несколько иностранных государств. По его мнению, это Польша, Чехия, Литва и Украина.