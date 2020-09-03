Лукашенко назвал влияющие на протесты в Белоруссии страны

Во внутренние дела Белоруссии вмешиваются несколько иностранных государств. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что это Польша, Чехия, Литва и Украина.

Лукашенко подчеркнул, что воздействие извне в большой степени влияет на обстановку в стране. Его слова привел ТАСС.

«На обстановку в Белоруссии <…> влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа», — заявил белорусский лидер в ходе назначения руководителей исполнительных органов на местах.

По словам Лукашенко, это происходит «из Польши, Чехии, Литвы и Украины». Президент заметил, что подобное «больше всего настораживает» власти.

Минск никогда не смирится с польскими флагами, которые вывешивают в Гродно. Глава государства заметил, что Литве пора заниматься своими проблемами, а не белорусскими. Отношение к Вильнюсу, заключил он, у белорусской стороны всегда было хорошим.

После президентских выборов 9 августа ситуация в Белоруссии обострилась. По данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко с 80,1% голосов. Его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. В стране начались массовые протесты, произошли стычки с представителями силовых ведомств.

Европарламент назвал результаты голосования нелегитимными и объявил действующего руководителя Белорусского государства персоной нон грата.