МИД России назвал политическую стабильность главным интересом страны в Афганистане

Россия готова принимать участие в экономических проектах в Афганистане на коммерческой основе. Однако главным интересом РФ в стране остается создание ее политической стабильности.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов озвучил позицию российской стороны в эфире телеканала «Россия 24».

«Да, нам нужна власть, здесь, не сочтите это высокопарным, независимая, самодостаточная, в известной степени дружески настроенная в отношении России», — подчеркнул он.

Кабулов отметил, что Россия на данный момент готова принять участие сразу в нескольких проектах. Большинство из них коммерческие, в том числе строительство газопровода, сетей для электрификации, создание в Афганистане железнодорожных путей.

Ранее в Кремле говорили о том, что представители правящего движения Афганистана «Талибан»* предоставили российским дипломатам в Кабуле гарантии их безопасности. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что на данный момент можно сказать о выполнении гарантий.

«Талибан»* — организация признана террористической и запрещена на территории РФ.