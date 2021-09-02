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    02 сентября 2021, 10:15

    Представитель президента Песков заявил, что талибы* дали гарантии российским дипломатам в Кабуле

    Ольга Назаркина

    Запрещенное в России движение «Талибан»* дало гарантии безопасности российским дипломатам в Кабуле и выполняет их. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Представитель президента Песков заявил, что талибы* дали гарантии российским дипломатам в Кабуле

    Тему работы российского посольства в столице Афганистана представитель Кремля прокомментировал в рамках Восточного экономического форума, сообщил ТАСС.

    «Есть определенные гарантии безопасности со стороны талибов* для наших дипломатов. Пока эти гарантии все соблюдаются, выполняются», — сказал Песков журналистам.

    Движение «Талибан»* заняло Кабул 15 августа. После этого талибы* заявили, что контролируют всю территорию страны. Президент Афганистана сложил с себя полномочия и, по последним данным, сейчас находится в ОАЭ, куда сбежал, чтобы не допустить бойни. По крайней мере так политик объяснил свой отъезд.

    Представитель талибов* Шахабуддин Делавар ранее призвал иностранные государства возобновить работу своих посольств в Афганистане.

    Он отметил, что «Талибан»* приветствует решение некоторых стран сохранить свои представительства в Кабуле и призывает тех, кто покинул афганскую столицу, возобновить работу посольств. По его словам, для дипломатов нет никакой угрозы, сообщало TOLOnews.

    *«Талибан» — организация признана террористической и запрещена на территории РФ.