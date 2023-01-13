Власть 13 января 2023, 05:10 МИД России исключил участие посредников в возможных переговорах с Украиной МИД РФ: в случае возобновления переговоры России и Украины пройдут без посредников РИА «Новости»

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В случае возобновления переговоров между Россией и Украиной они пройдут, скорее всего, без посредников. Такое заявление в интервью ТАСС сделал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, тоже будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах», — отметил Полищук.

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Такое заявления глава департамента сделал в ответ на вопрос, готова ли Россия к тому, что при возобновлении переговорного процесса диалог придется вести напрямую с нынешним киевским режимом.

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Россия на самом деле противостоит не Киеву, а военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО. Нынешний украинский режим — лишь орудие в руках Запада. Странам Альянса полищук отвел роль тыла, поставщика оружия, разведданных и целеуказаний.