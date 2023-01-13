Власть 13 января 2023, 03:05 МИД назвал настоящего противника России МИД РФ: Киев является орудием Запада, Россия противостоит конгломерату Украины с НАТО freepik

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Россия на самом деле противостоит не Киеву, который всего лишь орудие в руках Запада, а военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО. Об этом в интервью ТАСС заявил директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

Дипломат отметил, что сейчас непросто говорить о возможности дипломатического разрешения конфликта на Украине. Россия имеет дело не с Киевом, уверен Полищук.

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«Он — орудие в руках Запада, прежде всего США. На деле Россия противостоит не Украине, а натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, в котором украинцы выполняют функции инструмента вооруженной борьбы с Россией, а страны альянса — роль тыла, поставщика оружия, разведданных и целеуказаний», — заявил российский дипломат.

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Полищук посетовал, что не все те, кто предлагает посреднические услуги в урегулировании ситуации, заслуживают доверия. Многие из них являются стороной конфликта — вводят незаконные санкции против России, поставляют на Украину вооружение.

«Непонятно, как это может сочетаться с их посредническими амбициями», — отметил Полищук.

Американский политик оценил шансы России на успех на Украине. Республиканец Джеффри Янг заявил, что Украина и НАТО по-прежнему решительно проигрывают, а Россия по-прежнему уверенно побеждает.