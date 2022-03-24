Путин обсудил ситуацию на Украине с членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Обсуждались ситуация на Украине и борьба с санкциями против России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, на мероприятии присутствовали Мишустин, Матвиенко, Володин, Медведев, Патрушев, Колокольцев, Лавров, Шойгу, Бортников, Нарышкин и Сергей Иванов. Участники совещания обменялись мнениями по текущей макроэкономической ситуации в стране.

«Министр обороны Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля подчеркнул, что разговор коснулся процесса переговоров России и Украины.

«Было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны», — заметил Дмитрий Песков.

Стороны провели три очные встречи, а затем переговоры было решено продолжать в онлайн-режиме. Сейчас они проходят ежедневно.