МИД РФ заявил, что контакты с Украиной после разрыва дипотношений возможны

В российском МИД заявили, что возможность контактов с Украиной после разрыва дипломатических отношений существует. Решение приняла украинская сторона, и она имеет на это полное право.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заметила в эфире Первого канала, что российская сторона присутствует на международных площадках.

«Это их решение (разорвать отношения — прим. ред.), они имеют на это право. <…> Не могу сказать, что какие-то отсутствуют возможности для контактов», — сказала Захарова.

Вопрос в том, добавила она, хотят ли на Украине какого-либо диалога и что станет его темой.

Захарова уже указывала на ложные заявления Запада об агрессивном поведении российской стороны и нежелании сесть за стол переговоров. Действия РФ официальный представитель МИД РФ назвала последовательными.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение о ней глава государства принял после обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой о помощи. Украинских военных он призвал сложить оружие и идти домой.