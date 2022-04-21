МИД РФ сообщил, когда завершится спецоперация на Украине

Спецоперация России на Украине завершится тогда, когда будут выполнены ее основные задачи, в том числе — устранение угрозы из-за освоения страны НАТО. Об этом в интервью ТАСС заявил директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО», — сообщил дипломат.

Он также добавил, что спецоперация следует заранее намеченному плану, все ее цели непременно будут достигнуты.

Ранее Алексей Полищук заявил, что Россия была вынуждена признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик и подписать с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Он также указал, что решение вопроса о возможном возвращении ДНР и ЛНР в состав Украины остается за жителями республик.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».