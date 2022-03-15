В МИД заявили, что Россия была вынуждена признать суверенитет ДНР и ЛНР

Россия была вынуждена признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик и подписать с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Он отметил, что Россия в течение почти восьми лет пыталась добиться от украинских властей выполнения Минских соглашений, одной из целей которых было мирное возвращение Донбасса в состав Украины на условиях особого статуса.

«Однако в течение этого времени Киев делал все, чтобы жители Донбасса не захотели возвращаться. Их ежедневно обстреливали, держали регион в экономической, транспортной и финансовой блокаде», — приводит слова дипломата РИА «Новости».

Полищук заявил, что киевские власти фактически сами отрезали Донбасс от остальной части Украины, а в начале этого года начали готовить его захват силой. Он также указал, что решение вопроса о возможном возвращении ДНР и ЛНР в состав Украины остается за жителями республик.

Независимость ДНР и ЛНР Россия признала после соответствующего обращения глав этих территорий к российскому президенту Владимиру Путину. Указы о признании были подписаны 21 февраля. Вскоре после этого, 24 февраля, Путин начал специальную операцию по демилитаризации Украины.