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    22 июня 2022, 16:05

    МИД РФ пообещал ответить практическими мерами на блокаду Калининграда

    Захарова: Россия применит практические меры на ограничение транзита в Калининград

    Наза Салех Захи

    Ответные меры со стороны России на запрет транзита товаров в Калининградскую область через Литву будут иметь практический характер. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    МИД РФ пообещал ответить практическими мерами на блокаду Калининграда

    «Что касается ответных мер, то они прорабатываются в межведомственном формате. <…> Они будут не в дипломатической, а в практической плоскости», — сказала она на брифинге. Ее процитировало РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия уже заявила ЕС и Литве о недопустимости подобных действий и о необходимости возвращения ситуации в законное русло.

    Какой ответ и когда даст Россия — этот вопрос пока обсуждается. Все зависит от того, согласятся ли литовские власти отозвать запрет на транзит.

    На прошлой неделе Литва предупредила Калининградскую область о прекращении транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза, с 18 июня. Под ограничения попали, в частности, металл, стройматериалы, цемент, дерево, удобрения, а также икра и алкоголь.

    Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами на фоне решения Литвы. Перевозка нефтепродуктов в регион через литовскую территорию продолжается, их транзит возможен до 10 августа.