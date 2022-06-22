МИД РФ пообещал ответить практическими мерами на блокаду Калининграда

Ответные меры со стороны России на запрет транзита товаров в Калининградскую область через Литву будут иметь практический характер. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается ответных мер, то они прорабатываются в межведомственном формате. <…> Они будут не в дипломатической, а в практической плоскости», — сказала она на брифинге. Ее процитировало РИА «Новости».

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия уже заявила ЕС и Литве о недопустимости подобных действий и о необходимости возвращения ситуации в законное русло.

Какой ответ и когда даст Россия — этот вопрос пока обсуждается. Все зависит от того, согласятся ли литовские власти отозвать запрет на транзит.

На прошлой неделе Литва предупредила Калининградскую область о прекращении транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза, с 18 июня. Под ограничения попали, в частности, металл, стройматериалы, цемент, дерево, удобрения, а также икра и алкоголь.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами на фоне решения Литвы. Перевозка нефтепродуктов в регион через литовскую территорию продолжается, их транзит возможен до 10 августа.