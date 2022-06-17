Запрет Литвы на транзит грузов сочли попыткой экономического удушения Калининграда

Власти Калининградской области будут добиваться пересмотра решения Литвы о запрете транзита ряда товаров по железной дороге, об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов в Telegram-канале. Решение вступит в силу в 18 июня.

Под запрет попадает около 50% номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы и металлы. Литовские железные дороги уведомили Калининградскую о прекращении транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза.

«Это нарушение правил свободного транзита в и из Калининградской области <…> Это попытка экономического удушения региона», — заявил Алиханов.

Губернатор Калининградской области отметил, что власти региона будут добиваться пересмотра принятого решения. Запрет Литвы потребует срочную поставку на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов, работы в этом направлении уже ведутся.