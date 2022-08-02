МИД РФ: гибридная война против России чревата ядерным конфликтом

Миру грозит ядерный конфликт. В МИД РФ заявили, что таковы возможные последствия гибридной войны против России. Российские дипломаты озвучили вероятный сценарий на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

Представители РФ подчеркнули, что против страны развязали гибридную военную кампанию. Не исключено, что она выльется в прямой конфликт между ядерными державами.

Российская сторона в очередной раз напомнила, что победителей в ядерной войне быть не может. Развязывать ее нельзя никогда.

Действие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), отметили участники конференции от РФ, необходимо возобновить как можно скорее. Альтернативы ему нет.

Позитивные наработки в рамках переговоров по СНВ, заметили российские дипломаты, США девальвировали.

Ранее в Китае заявили, что никогда не применят ядерное оружие первыми, поскольку привержены стратегии самообороны в ядерной сфере. Возвращение к СВПД, добавил глава департамента МИД КНР Фу Цун, не должно сопровождаться угрозой санкций.