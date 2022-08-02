Китай заявил, что не применит ядерное оружие первым

В Китае не собираются применять ядерное оружие. Страна не пойдет на подобный шаг первой, заявил глава департамента МИД КНР Фу Цун. Китайская сторона привержена стратегии самообороны в ядерной сфере.

Дипломат напомнил позицию КНР в ходе выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Его слова привел ТАСС.

«Китай <…> обязуется никогда не применять первым ядерное оружие ни при каких обстоятельствах», — подчеркнул Фу Цун.

По его словам, угроза санкций не должна сопровождать возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Глава департамента МИД КНР указал на необходимость для США вывести их ядерное оружие из Европы. Американцы, обратил Фу Цин внимание, не должны размещать его в других частях мира.

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик отмечал, что организация рассматривает визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, руководствуясь резолюцией Генассамблеи 1971 года.