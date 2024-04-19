Власть 19 апреля 2024, 06:06 МИД протестирует возможность подтверждения аккаунта на «Госуслугах» за рубежом РИА «Новости»

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В Министерстве иностранных дел России предложили провести эксперимент по получению россиянами, находящимися в других странах, квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей. Соответствующий проект опубликовали на правовом сайте.

Процедуру предложили провести с 1 июля 2024 года до 31 декабря следующего года. Эксперимент коснется российских граждан, проживающих в Армении, Узбекистане, Казахстане и Киргизии.

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Отвечать за оформление электронных подписей будут загранучреждения РФ в этих государствах, представительства Россотрудничества, удостоверяющий «Аналитический Центр».

В ведомстве уточнили, что «ключи» нужны для «дистанционного заключения договоров гражданско-правового характера, реализации трудовых отношений и образовательных потребностей».

По данным специалистов, сейчас за пределами России находится 15 миллионов соотечественников. Все они физически не могут удаленно обратиться за получением муниципальных и государственных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что около 40 востребованных цифровых сервисов запустили в Подмосковье с начала 2024 года. По его словам, в регионе продолжают выполнять поставленную российским лидером Владимиром Путиным задачу и делать так, чтобы цифровая трансформация затронула каждую отрасль.