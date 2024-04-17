Подмосковье 17 апреля 2024, 17:12 Подмосковье запустило 40 новых цифровых сервисов для помощи жителям — Андрей Воробьев Андрей Воробьев: еще 40 онлайн-сервисов ввели в Подмосковье Медиасток.рф

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Около 40 востребованных цифровых сервисов запустили в Подмосковье с начала года. Они касаются семейной опеки, выплат, социальных услуг, развития бизнеса, спортивного досуга, работы такси и многих других профилей, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

«Мы продолжаем выполнять поставленную президентом задачу и делать так, чтобы цифровая трансформация охватывала каждую отрасль и каждую семью. Главный смысл этих преобразований — сделать еще проще, комфортнее жизнь людей и работу бизнеса», — подчеркнул Андрей Воробьев.

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Смартфон для многих незаменим в решении большого количества вопросов. Благодаря цифровым сервисам жители могут записать ребенка в школу, легко оплатить коммунальные услуги, оформить денежные пособия и не только.

Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать цифровые сервисы. Около 30 внедрили в прошлом году, а с начала этого года — уже свыше 40. Андрей Воробьев

Онлайн-сервисы доступны на «Госуслугах» Подмосковья. Педагоги и врачи могут оформить выплату на аренду жилья, молодые семьи — получить субсидии, предприниматели — возместить затраты на покупку нового оборудования.

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