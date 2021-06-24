МИД предупредил о бомбежке не по курсу, а по цели для отстаивания границ

Россия намерена дипломатическими и военными методами отстаивать нерушимость своих границ. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают», — ответил Рябков на вопрос о том, что Россия будет делать для предотвращения повторения ситуации с эсминцем Великобритании в Черном море. Его процитировал «Интерфакс».

Он подчеркнул, что территориальная целостность России неприкосновенна так же, как и нерушимость ее границ. Представитель МИД РФ подчеркнул, что российские власти будут «стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так при необходимости и военными средствами».

Минобороны РФ 23 июня сообщило, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь после того, как британский эсминец Defender, нарушил границу РФ в Черном море, в районе мыса Фиолент. В Великобритании заявили, что российские военные не открывали предупредительный огонь из-за прохода их эсминца ВМС в Черном море.