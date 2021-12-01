МИД обязал старых сотрудников американского посольства покинуть Москву

Сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет, должны покинуть Россию к 31 января 2022 года. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Так МИД ответил на требование США: Вашингтон заявил, что до 30 января 2022 страну должны покинуть 27 российских дипломатических работников.

«Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве свыше трех лет», — сказала Захарова. Ее слова процитировало РИА «Новости».

Захарова отметила, что это решение не является выбором России. Она подчеркнула, что «подобную игру навязали США». В 2020 году Госдепартамент установил трехлетний лимит на длительность командировок в одностороннем порядке. Ограничение касается сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что до 1 июля 2022 года Москву покинет больше работников — их будет столько же, сколько россиян покинет США по решению Госдепартамента. Этой меры можно избежать, если США откажется от трехлетнего правила и пойдет на компромисс.

Захарова также напомнила, что российским дипломатам, которые уже покинули Америку или только должны оттуда уехать, запрещено въезжать на работу в российские диппредставительства на протяжении трех лет.