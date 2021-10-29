США решили выдворить из страны еще 55 российских дипломатов и работников посольства и консульств. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы — а это по сути означает высылку, — обстановка на дипломатическом „фронте“ только усугубится», — привела слова Захаровой пресс-служба министерства.

Официальный представитель МИД уточнила, что сейчас в России от США работают около 130 человек. При этом в российской дипмиссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне насчитывается менее 200 сотрудников.

По словам Захаровой, российская сторона будет оперативно и соразмеренно отвечать на каждое враждебное решение США. Но, как подчеркнула она, ответ не обязательно будет симметричным.

«Вновь предлагаем остановить маховик эскалации и начать предметный, честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся „раздражителям“ в двусторонних отношениях», — заявила Захарова.

Как напомнил RT, летом диппредставительству России в США передачи перечень из фамилий 24 дипломатов. Всех этих людей попросили выехать из страны.