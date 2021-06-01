МИД объяснил, для чего Россия восстанавливает военные объекты в Арктике

Россия восстанавливает военную инфраструктуру в Арктике, чтобы для обеспечения обороноспособности страны в этом регионе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов.

«Предпринимаемые Россией меры по восстановлению в Арктике военной инфраструктуры, которая была практически полностью утрачена в 1990-е годы, обусловлены необходимостью обеспечить обороноспособность нашей страны на арктическом направлении», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Корчунов добавил, что Арктика имеет стратегическое значение для экономики и национальной безопасности России. Дипломат отметил, что в этом регионе производятся более 10% ВВП и более 20% экспорта страны.

РФ рассчитывает создать безопасные условия для осуществления масштабных экономических проектов и для обеспечения поступательного социально-экономического развития Арктической зоны.

Российские представители не раз говорили о том, что военная активность России в Арктики не нарушает никаких международных обязательств. Нет никакой угрозы для других арктических государств.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску ранее заявила, что что альянс на саммите в июне обсудит наращивание военных возможностей РФ в Арктике. Она высказала мнение, что Россия расширяет свой военный потенциал в этом регионе сильнее, чем когда-либо со времен холодной войны.