Американские должностные лица попросили российских коллег не обнародовать письменный ответ США по гарантиям безопасности. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Американские должностные лица попросили коллег из России сохранить документ в секрете», — сказал собеседник издания.

При этом он допустил, что российская сторона может все же опубликовать документ после его получения на следующей неделе. Как уточнили в Госдепе, ответ США по гарантиям безопасности будет включать американские предложения по этому вопросу. Также письмо продемонстрирует заинтересованность властей в продолжении диалога с Россией. По их мнению, передача документа, с которым может ознакомиться президент России Владимир Путин, имеет смысл.

«Если это позволит лицу, принимающему окончательное решение в России, рассмотреть эти идеи и решить, продвигаться вперед или нет, это отвечает нашим интересам», — заявил источник газеты из администрации президента США.

Он добавил, что американцы не хотят быть теми, кто выступает против возможности применения дипломатического решения ситуации.