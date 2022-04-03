МИД назвал цель провокации украинских радикалов в Буче

Целью преступления украинских радикалов в Буче является срыв переговоров. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что Россия запросила о внеочередном проведении заседания Совета Безопасности ООН в связи сорганизованной провокацией украинских военных и радикалов в городе Буча.

«Смысл очередного преступления „киевского режима“ — срыв мирных переговоров и эскалация насилия», — написала Захарова.

Украинские СМИ опубликовали кадры из города Буча с лежащими на земле мертвыми местными жителями со связанными руками. В Министерстве обороны России назвали кадры очередной провокацией Киева. Кроме того ведомство указало на несовпадение дат.

Российские военные покинули город 30 марта, на следующий день после переговоров в Стамбуле. Это подтверждает видеообращение мэра города Анатолия Федорука, которое он опубликовал на следующий день.

Спустя четыре дня в Сети начали распространяться фото и видео с лежащими людьми со связанными руками. Но на них нет следов окоченения, трупных пятен или текущей крови. При этом появление кадров совпало с прибытием в город сотрудников СБУ и украинской прессы.

В Минобороны подчеркнули, что во время присутствия российских войск жизнь в городе не замирала, работала сотовая связь, а выезды были открыты. Но южные окраины Бучи сильно пострадали от обстрелов из крупнокалиберного оружия украинских войск.