МИД назвал цель провокации украинских радикалов в Буче
Захарова: целью преступления украинских радикалов в Буче является срыв переговоров
Целью преступления украинских радикалов в Буче является срыв переговоров. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила, что Россия запросила о внеочередном проведении заседания Совета Безопасности ООН в связи сорганизованной провокацией украинских военных и радикалов в городе Буча.
«Смысл очередного преступления „киевского режима“ — срыв мирных переговоров и эскалация насилия», — написала Захарова.
Украинские СМИ опубликовали кадры из города Буча с лежащими на земле мертвыми местными жителями со связанными руками. В Министерстве обороны России назвали кадры очередной провокацией Киева. Кроме того ведомство указало на несовпадение дат.
Российские военные покинули город 30 марта, на следующий день после переговоров в Стамбуле. Это подтверждает видеообращение мэра города Анатолия Федорука, которое он опубликовал на следующий день.
Спустя четыре дня в Сети начали распространяться фото и видео с лежащими людьми со связанными руками. Но на них нет следов окоченения, трупных пятен или текущей крови. При этом появление кадров совпало с прибытием в город сотрудников СБУ и украинской прессы.
В Минобороны подчеркнули, что во время присутствия российских войск жизнь в городе не замирала, работала сотовая связь, а выезды были открыты. Но южные окраины Бучи сильно пострадали от обстрелов из крупнокалиберного оружия украинских войск.