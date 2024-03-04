Власть 04 марта 2024, 11:59 МИД назвал провокационными учения НАТО у границ России Замглавы МИД Грушко: учения НАТО Nordic Response носят провокационный характер COVER Images/Keystone Press Agency/globallookpress

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Военные учения НАТО Nordic Response, стартовавшие у северных российских границ 4 марта, носят демонстративно провокационный характер. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, его процитировало РИА «Новости».

«Военные следят [за учениями НАТО], для этого у нас имеются все необходимые средства», — отметил заместитель министра.

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По его словам, любые подобные маневры, особенно неподалеку от линии соприкосновения, повышают риск военных инцидентов. По этой причине Россия предприняла все необходимые меры с точки зрения обороноспособности, сообщил дипломат.

Грушко напомнил, что НАТО будет проводить серию учений до конца мая-июня. Замглавы МИД назвал эту деятельность военно-политической артподготовкой к юбилейному саммиту альянса.

Учения Nordic Response, начавшиеся в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции, продлятся до 15 марта. В маневрах примут участие свыше 20 тысяч военнослужащих из 13 стран. Государства альянса планировали направить на учения более 50 кораблей, в том числе фрегаты и подводные лодки, а также свыше 100 единиц воздушной техники.