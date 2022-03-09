МИД назвал биолаборатории США на Украине прямой угрозой для России

Данные о наличии биолабораторий США на Украине говорят о том, что это инструмент прямой угрозы в отношении России. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, передало РИА «Новости».

Российская спецоперация по демилитаризации Украины стартовала экстренно, и в тот же день, 24 февраля, украинский Минздрав поспешил направить всем биолабораториям на территории страны указание, чтобы все документы об их деятельности срочно уничтожили. Это говорит о том, что власти Украины задействовали план, заготовленный на случай чрезвычайного развития ситуации, отметила официальный представитель МИД РФ.

«Что же это такие за лаборатории, которые должны были прийти в движение по уничтожению тех материалов, с которыми они работали, в случае экстренной ситуации? Очень просто. Это те самые пункты американских, подчеркну, военных экспериментов в биологической сфере», — заявила Захарова.

Если работу биолабораторий на Украине не остановить сейчас, дальше все будет развиваться бесконтрольно, а ситуацией завладеют экстремистские силы, по ее словам.

«Это не просто инструмент влияния, это не просто инструмент сдерживания — инструмент прямой угрозы нашей стране», — сказала Захарова.

Ранее МИД заявил, что в финансируемых США лабораториях на Украине, расположенных в непосредственной близости от РФ, разрабатывали компоненты биологического оружия.