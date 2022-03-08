МИД заявил о разработке биооружия на Украине вблизи территории РФ

Разработкой компонентов биологического оружия при финансировании Пентагона занимались в лабораториях на Украине, расположенных в непосредственной близости от России. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, написала газета «Известия».

Документы о деятельности биологических лабораторий на Украине, финансируемых из оборонного бюджета США, были получены российскими военными в ходе проведения специальной операции по защите Донбасса. Сейчас эта документация тщательно изучается специалистами РХБЗ, сообщила Захарова.

«Однако уже сейчас можно сделать вывод, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия», — заявила пресс-секретарь.

В МИД также подтвердили, что после начала спецоперации РФ украинские власти попытались скрыть факты, подтверждающие реализацию этой программы в биолабораториях.

В МИД КНР ранее потребовали от США немедленно раскрыть данные о размещенных на Украине биолабораториях и вирусах, которые там исследовали, передала «Газета.ru».