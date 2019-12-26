МИД допустил зеркальные меры на санкции против «Северного потока — 2»
«Я не буду говорить, как конкретно будут выглядеть ответные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различных уровнях, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады», — цитирует Захарову РИА «Новости».
Она также добавила, что никто не отменял в качестве ответа симметричный, зеркальный подход.
20 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 год. Согласно документу против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» вводятся ограничительные меры. Вашингтон потребовал от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская компания Allseas уже приостановила работу.
Несмотря на это, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия обладает мощностями для завершения строительства.