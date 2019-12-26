Россия может принять зеркальные меры в ответ на санкции США против строительства «Северного потока — 2». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я не буду говорить, как конкретно будут выглядеть ответные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различных уровнях, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады», — цитирует Захарову РИА «Новости».

Она также добавила, что никто не отменял в качестве ответа симметричный, зеркальный подход.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 год. Согласно документу против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» вводятся ограничительные меры. Вашингтон потребовал от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская компания Allseas уже приостановила работу.

Несмотря на это, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия обладает мощностями для завершения строительства.