У России есть определенные средства и мощности, чтобы самостоятельно завершить строительство «Северного потока — 2». Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Конкретику я вам давать не буду. Но действительно есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе», — цитирует Пескова РИА «Новости».

По его словам, он не может назвать возможные сроки завершения строительства, но «чем раньше» оно будет завершено, «тем лучше».

Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что, несмотря на санкции США, Россия сможет достроить «Северный поток — 2» собственными силами.

Глава Вашингтона Дональд Трамп 20 декабря подписал военный бюджет на 2020 год, согласно которому вводятся ограничительные меры против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Швейцарская компания Allseas решила риостановить прокладку труб по дну Балтийского моря. По словам Новака, компания сможет восстановить работу в ближайшем будущем.