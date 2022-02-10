Межведомственную комиссию по вопросам миграции создали в Совбезе РФ

В Совете безопасности РФ создали межведомственную комиссию по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Указ подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики», — сказано в документе.

Также в указе утверждают положения вновь образованной комиссии и ее состав.

Возглавлять новую структуру будет заместитель председателя Совбеза, эту должность в настоящее время занимает Дмитрий Медведев.

Цель создания комиссии — выполнение задач по обеспечению нацбезопасности страны в сфере миграции, а также регулирование процессов миграции в интересах социально-экономического развития.

Кроме того, вновь созданная структура призвана координировать работу ряда органов власти и организация по вопросам миграционной политики. Об этом говорится в тексте опубликованного указа.

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