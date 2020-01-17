Меркель рассказала об ожиданиях от Мишустина

Меркель рассказала о фундаменте двухсторонних отношений, состоящем из «личных, гражданских, культурных, экономических и политических связей наших стран».

На его основе правительство ФРГ намерено развивать отношения и в дальнейшем.

«С нетерпением ждем сотрудничества с вашим правительством, служащего этой цели», — заявила канцлер.

Также она пожелала Мишустину удачи в предстоящей работе.

Михаил Мишустин стал главой российского правительства 16 января, на следующий день после отставки кабинета Дмитрия Медведева. Состав нового кабмина пока не утвержден.

До своего назначения Мишустин руководил Федеральной налоговой службой. Сейчас на эту должность назначен его заместитель Даниил Егоров.

Медведев после отставки стал заместителем председателя Совбеза. Также он остался руководить партией «Единая Россия».