Путин указом назначил Медведева на пост зампреда Совбеза

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении должности заместителя председателя Совбеза. На этот пост он назначил Дмитрия Медведева.

Текст указа опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Заместителем Председателя Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации», — сказано в документе.

Днем ранее Дмитрий Медведев объявил об отставке вместе со всем составом правительства России. Основанием стали предложенные президентом страны изменения для Конституции. Новым премьер-министром и председателем правительства стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин.