Частичная мобилизация в России: куда отправят служить, кому положена отсрочка, когда придет повестка | 360°

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Власть
03 октября 2022, 20:38
Выданные на Украине документы будут действительны в Запорожской области — власти региона
Спецоперация
03 октября 2022, 20:38
Назван период персональной отсрочки от призыва по частичной мобилизации
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Спецоперация
03 октября 2022, 20:30
Жители Кременной начали уезжать в ЛНР
Образование
03 октября 2022, 20:22
Евросоюз возьмет на обучение 15 тысяч украинских солдат
Власть
03 октября 2022, 20:21
Мэр Воркуты объяснил слова о «пилящих» женах и мобилизации
Подмосковье
03 октября 2022, 20:20
Несколько педагогов прошли в финал муниципального конкурса в Балашихе
Спорт
03 октября 2022, 20:20
Радимов уйдет с поста наставника «Зенита-2» — СМИ
Подмосковье
03 октября 2022, 20:18
Четыре «отдаленных» автобусных маршрута изменились в Подмосковье
Власть
03 октября 2022, 20:04
Медведев напомнил о диверсиях США на трубопроводе и нефтехранилище в Никарагуа