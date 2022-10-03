Частичная мобилизация в России: куда отправят служить, кому положена отсрочка, когда придет повестка | 360°

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Мэр Воркуты объяснил слова о «пилящих» женах и мобилизации

Мэр Воркуты Шапошников объяснил слова о женах, «пилящих» мобилизованных

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Слова о «пилящих» женах вырвали из контекста, заявил изданию «Подъем» мэр Воркуты Ярослав Шапошников. По его словам, он удивился, когда узнал, что его фразу активно обсуждают в интернете.

«Слова из контекста выдернули, и даже интерпретацию некоторые дают свою. Надо смотреть полное видео, но в целом я стою на своем: женщина — это тыл и опора мужчины, которого она должна поддерживать в любой ситуации», — рассказал градоначальник.

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Накануне Ярослав Шапошников ответил на интересующие горожан вопросы в видеоформате. Ролик опубликовали на странице мэра во «ВКонтакте». Говоря о мобилизации, Шапошников отметил — около 10% мобилизованных идут на фронт, потому что жены их «пилят». Чиновник призвал женщин поддерживать своих мужчин и «быть их крепким тылом».

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Мобилизованных отправили на службу в Луганскую Народную Республику, сообщили в Минобороны России. По информации ведомства, молодые люди встретились с местными жителями. Они поблагодарили военнослужащих и выразили надежду на налаживание мирной жизни.

Женщины

Частичная мобилизация в РФ

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